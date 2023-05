NHL:n kohuhyökkääjän törkytemppu sai fanit raivon valtaan – hyökkääjä rehvakkaana: "Välillä saa selville"

Videomateriaalin perusteella Kolesar ei tee mitään tavallisuudesta poikkeavaa vaan repii Kanen pois joukkuekaverin kimpusta. Kane sen sijaan käyttää otteita, joita harvoin nähdään jääkiekkokaukalossa. Sosiaalisessa mediassa Kanen otteet on tuomittu laajasti ja ne ovat saaneet aikaan myös suoranaista raivoa.

Kane on ryvettynyt urallaan erilaisissa kohuissa. Häntä on syytetty pahoinpiteyistä ja muista rikoksista, mutta ei koskaan tuomittu. Kanen on väitetty myös harrastaneen vedonlyöntivilppiä, mutta sitä ei ole myöskään pystytty todistamaan. Raha-asiat hänellä eivät ole menneet hyvin, sillä pari vuotta sitten hän hakeutui henkilökohtaiseen konkurssiin noin 27 miljoonan dollarin velkojen takia.