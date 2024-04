NHL:n kirkkainta supertähteä rusikoitiin – sitten ketjukaveri pimahti

29-vuotias Domi on pelannut NHL:ssä vuodesta 2015. Hän on tapellut NHL:ssä useita kertoja, mutta tällä kaudella Domi on laittanut jäähytilastonsa täysin uuteen uskoon. Hän on kerännyt jäähyminuutteja jo 116, kun aikaisempi ennätys oli 80 minuuttia. Hänen isänsä Tie Domi tunnettiin NHL-kaukalon yhtenä kovanyrkkisimmistä pelaajista. Hän oli katsomassa poikansa peliä, ja kamerat löysivätkin isä-Domin katsomosta heti tappelun jälkeen.

Auston Matthewsin suojelemisen ymmärtää, sillä hän on ollut tällä kaudella ilmiömäinen, ja Toronto tarvitsee hänen apuaan erityisesti pudotuspeleissä, kun ne kohta alkavat. Matthews on kihauttanut tällä kaudella jo 68 maalia, mikä on paras suoritus NHL:ssä yli 15 vuoteen. Matthewsilla on mahdollisuus nousta 70 maaliin, kun Torontolla on vielä kolme ottelua jäljellä. Edellisen kerran kyseisen tempun on Mario Lemieux kaudella 1995-1996.