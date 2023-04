NHL-konkari suitsuttaa Coloradon superkaksikkoa – nostaa esiin Mikko Rantasen muhkean diilin: "He tienaavat paljon rahaa"

Jääkiekon NHL:n tämän kauden suurimpiin yllättäjiin lukeutuva Seattle Kraken on osoittanut olevansa varteenotettava haastaja liigan hallitsevalle mestarille Colorado Avalanchelle.

– Olemme todella onnekkaita, että meillä on heidät. He tienaavat paljon rahaa, mutta he ansaitsevat sen, Cogliano viittasi MacKinnonin ja Rantasen muhkeisiin sopimuksiin.