NHL-kiekkoilija ”ei voinut uskoa” Tuukka Raskin lopettamispäätöstä – kirjoitti nyt pysäyttävän tekstin suomalaisesta

– T, minulla kesti kirjoittaa, koska en voinut uskoa sitä (Raskin uran loppumista). Opetit minut hymyilemään. Kyse ei nyt ole vain jääkiekosta. Oli aina hauskaa pelata kanssasi. Tiedän, että aloitat nyt mahtavan matkan. Jos sinulla on jokin kysymys, voit soittaa minulle aina pyytääksesi apua. Puheet Hall of Famesta… toivon, että he soittavat minulle. Minulla on heille paljon kerrottavaa. Olen iloinen, että kuuntelit minua ja suostuit ottamaan kiinni sinua päin lentäneet kiekot! Rakkautta sinulle ja perheellesi. Joukkuekaveri, ystävä, samaa verta, ikuisesti, sanaili Hudobin.