NHL-asiantuntijalta täyslaidallinen Aleksander Barkovin jyräämisestä: "Jos kohteena olisi McDavid..."

– Minun mielestäni hän hyppää ja hänen kyynärpäänsä osuu Barkovia suoraan leukaan. Jos tällaisen taklauksen kohteena olisi Leon itse tai ( Connor ) McDavid , millainen reaktio silloin olisi? Tuo ei ole pienen rangaistuksen paikka, vaan ison. Minusta se on ison rangaistuksen arvoinen. Ja tuo osuu pudotuspelien parhaaseen pelaajaan, Subban vaahtoaa ESPN:n videolla .

Subban ja NHL-legenda Mark Messier huomauttavat, että Barkovin johtama ykkösvitja on suomalaistähden johdolla pystynyt nollaamaan Draisaitlin ja McDavidin lähes täysin. Tämä on näkynyt esimerkiksi Draisaitlin otteissa.

– Draisaitl on turhautunut. Tuo on seurausta siitä, Subban sanoo.

– Leon Draisaitl on TOP5-pelaaja koko maailmassa. Haluamme hänet jäälle, mutta kurinpidolla on kädet täynnä seuraavan 48 tunnin ajan, koska Foegelen taklaus ja tämä taklaus on tarkistettava, Subban painottaa.