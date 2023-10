Neuvottelut Suomen Nato-sotilaiden uusista työehdoista jumissa – "Olemme hyvin kaukana toisistamme"

Suomi on lähivuosina lähettämässä runsaat sata sotilasta töihin Naton komentorakenteeseen. Tämän vuoden lopussa lukema on jo nelisenkymmentä. Muutos vaatii myös palkkauksen ja työehtojen päivittämistä.

– Olemme valitettavasti hyvin kaukana toisistamme. Näyttää siltä, että meillä on vähän erilainen tilannekuva puolustusministeriön ja pääesikunnan kanssa siitä mitä työtä Natossa tehdään. Meidän tilannekuvamme on se, että siellä tehdään todella kovaa työtä ja valmistaudutaan poikkeusoloihin. Eli palkkaus ja työehdot pitää olla kunnossa, Viita sanoo.

Kokonaispalkka ei maistu upseereille

Häkkänen: Parhaiden kykyjen pystyttävä hakeutumaan kansainvälisiin tehtäviin

Merkitystä on sillä, onko sotilas diplomaattiin rinnastettava lähetetty työntekijä vai tehtävään komennettu. Komennetuille maksetaan päivärahoja, mutta he eivät saa esimerkiksi lasten koulunkäyntiin, päivähoitoon tai puolison eläkkeisiin liittyviä korvauksia.

– Tämä on rekrytoinnin kannalta merkittävä asia. Olemme olleet norjalaisten ja tanskalaisten kanssa paljon tekemisissä ja he ovat kertoneet, että tämä pitäisi heti alussa saada kuntoon. Heillä ei ollut alussa kaikki kunnossa ja se on vaikuttanut kiinnostukseen ulkomaan tehtäviin, kertoo Ville Viita.

– Minulla on painava huoli siitä, että meidän pitää saada sellaiset ehdot ja olosuhteet, että parhaat kyvyt kykenee perheineen hakeutumaan näihin tärkeisiin isänmaan turvallisuuden tehtäviin kansainvälisessä ympäristössä. Toisaalta tiedetään, että raha on tiukassa ja veronmaksajan lompakko on viritetty äärimmilleen jo nyt. Missään ei ole irtonaista rahaa näihin. Tämä on vaikea yhtälö, sanoi Häkkänen.