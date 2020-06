Netissä leviävän hyväksikäyttö- ja väkivaltamateriaalin käyttäjille halutaan kovemmat rangaistukset – lakialoitteen on allekirjoittanut yli sata edustajaa

Aloitteen tekijöiden mukaan Suomessa lainsäädäntö on epäloogista ja rangaistukset liian lieviä.

– Koska rangaistukset ovat lieviä, teot myös vanhenevat nopeasti. Tavallisessa CAM-materiaaliin liittyvässä rikostapauksessa tutkittavaa materiaalia voi olla kymmeniä tuhansia kuvia ja videoita. Yhdenkin tapauksen tutkinta on hyvin vaativaa ja pitkäkestoista, sanoo tiedotteessa syyttäjätaustainen Pihla Keto-Huovinen.

– Materiaali on niin raakaa, että sen katselu on vaurioittavaa ja on otettava huomioon, että kummassakin lajissa uhrien kärsimykset ovat valtavia. Näitä materiaaleja valmistetaan myös Suomessa, joten emme ole pelkästään kuluttajan asemassa tässäkään asiassa, Kilpi sanoo.