Netflix ylitti odotukset – markkinat reagoivat tietoon omituisesti

Yhtiö sanoi tiedotteessaan, että samassa taloudessa asuvien asiakkaiden yhteiskäytön ansiosta palvelun katsojamäärä on yli puoli miljardia.

Netflixin osake on ollut viime aikoina kasvussa. Palvelu on saanut takaisin tilaajia sen jälkeen, kun se pyrki estämään laajempaa tilien yhteiskäyttöä. Yhtiö on alkanut käyttää ohjelmiensa ohessa osittain myös mainoksia.