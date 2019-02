Neljä brittimiestä aloitti kampanjan, joka saa poliitikot naurunalaisiksi – "Jos tämä tekee paskanpuhumisesta edes hieman vaikeampaa"

Neljä brittimiestä, jotka kutsuvat itseään "Aasien johtamiksi", aloittivat sissimarkkinointikampanjan, jossa he liimasivat johtavien poliitikkojen Brexit-kantoja julisteisiin ympäri Britanniaa. Tosin nyt heidän sissimarkkinointinsa alkaa olla oikeaa markkinointia, sillä he ovat pystyttäneet tviiteistä koostuvia mainoksiaan maksullisille mainospaikoille.

"Keski-iän kriisi"

Asiasta kirjoittaa The Guardian, joka on haastatellut "Aasien johtamien" johtohahmoja. Lehden mukaan liikettä johtavat neljä miestä ovat hyviä ystäviä, jotka työskentelevät hyväntekeväisyys- ja kansalaisjärjestöjen johdossa.

– Britannialla on keski- tai myöhäisiän kriisi, jossa se ei ole varma mitä se tekee. Se on vain lähtenyt, ostanut moottoripyörän ja nahkatakin. Keski-iän kriisin nimi on Brexit, enkä usko että se toimii hyvin, sanoo yksi liikkeen johtaja The Guardianille.