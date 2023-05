Neljä äärioikeistolaisen Proud Boys -ryhmän jäsentä tuomittiin Capitolin hyökkäyksestä: Edessä saattaa olla jopa 20 vuoden tuomio

Ryhmän entinen johtohahmo Enrique Tarrio on yksi tuomituista. Hän ei ollut paikalla Washingtonissa hyökkäyksen alkaessa, mutta häntä syytettiin mellakoinnin suunnittelusta ja ohjailusta.

Onko Trump seuraava tuomittu?

Yli tuhat ihmistä on syytettyinä mellakointiin liittyen ja yli 600 heistä on saanut tuomion. Suurin osa on saanut syytteen esimerkiksi laittomasta tunkeutumisesta tai muusta melko lievästä rikkeestä. Vakavimmat syytteet, kuten salaliitto ja kapinan lietsominen, ovat kohdistuneet äärioikeistolaisiin Oath Keepers- ja Proud Boys -ryhmiin kuuluville.