Naton Stoltenberg: Venäjän sota Ukrainassa saattaa kestää vuosia – MTV seuraa sotaa Ukrainassa

Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan Venäjän sota Ukrainassa saattaa kestää vuosia. Stoltenberg kommentoi asiaa sakalaislehti Bild am Sonntagille. Stoltenberg toteaa, että ukrainalaisjoukkojen varustaminen huipputason aseilla parantaa mahdollisuuksia vapauttaa Donbassin alue venäläisten hallusta.

– Meidän on varauttava siihen, että saattaa mennä vuosia. Emme saa lopettaa Ukrainan tukemista, Stoltenberg sanoo.

Kolme venäläisohjusta on tuhonnut polttoainevaraston Novomoskovskin kaupungissa Itä-Ukrainassa. Asiasta kertoo aluehallinnon päällikkö verkkoviestissään Reutersin mukaan.

21.13: Kolmas Ukrainassa kadonnut amerikkalaissotilas on tunnistettu, Venäjä julkaisi videoita vangituista

Ukrainassa on raportoitu kadonneeksi kolme amerikkalaista vapaaehtoista sotilasta. Heistä kolmaskin on nyt tunnistettu. Hän on eläköitynyt merivoimien kapteeni Grady Kurpasi.