Nato-Suomen käytännön järjestelyistä neuvotellaan: Täysjäsenyys tuo Suomelle paljon pelkkää kumppanuutta enemmän

Kokous on Suomessa ensi kertaa. Suomi on ollut mukana kumppanimaana moninaisissa Nato-harjoituksissa, mutta täysjäsenyys tuo Suomelle paljon lisää. Nyt ollaan mukana myös suunnittelupöydässä etulinjan maana joka on tuplannut Naton Venäjän vastaisen rajan.