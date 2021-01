Nasan kuuraketin testi jäi lyhyeksi – moottorit hiipuivat minuutin jälkeen

SLS-tyypin kantoraketti on Apollo-avaruusohjelmassa käytettyä Saturn V -rakettia voimakkaampi. SLS-kantoraketteja käytetään Nasan Artemis-nimisessä avaruusohjelmassa, jonka on määrä kuljettaa astronautteja jälleen Kuuhun vuonna 2024. Avaruusohjelman ensimmäinen miehittämätön testilento on aikataulutettu jo tälle vuodelle.