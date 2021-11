Naomi Osaka huolestui kiinalaisen kilpakumppaninsa katoamisesta – Peng Shuai väitti entisen varapääministerin pakottaneen hänet seksiin

Pengin katoamisesta on huolestunut myös tenniksen japanilainen supertähti Naomi Osaka.

35-vuotias Peng on tullut tutuksi tenniksen isoissa turnauksissakin Ranskan avoimista Wimbledoniin, ja hän ylsi vuonna 2014 nelinpelissä maailmanlistan ykköseksi.

Pengin viesti katosi Weibosta nopeasti

Kiinassa nykyisen tai entisen kommunistijohdon arvostelu valtaapitävien ulkopuolelta on tulenarkaa. Syytökset seksuaalisesta väärinkäytöstä ovat lisää bensaa liekkeihin.

- Sensuuri ei ole koskaan ok, toivon että Peng Shuai perheineen on turvassa ja ok, Osaka toteaa.