Namibiassa on jopa enemmän Martteja kuin Suomessa, eikä syynä ole Ahtisaari – nyt puhuu yksi heistä: "Ahtisaari lahjoitti isälleni pyörän"

Namibia on vajaan 2,8 miljoonan ihmisen rannikkovaltio Etelä-Afrikan luoteispuolella. Ahtisaari on maailmalla tunnettu rauhanvälitystyöstään, joka johti esimerkiksi Namibian itsenäistymiseen vuonna 1990. Ahtisaari muistetaankin Namibiassa edelleen hyvin, ja lapsia on nimetty jopa Martti Ahtisaareksi niin, että sekä Martti että Ahtisaari ovat lapsen etunimiä.

Suomalaisen Martti-nimen juuret ovat maassa kuitenkin huomattavasti syvemmällä, jo 1800-luvun lopulla. Silloin Namibiassa vaikutti vuosikymmeniä suomalainen lähetystyöntekijä Martti Rautanen.

– Hän on legendaarinen lähetyssaarnaajahahmo, Namibian nimistöä tutkinut Minna Saarelma-Paukkala kertoo MTV Uutisille. Saarelma-Paukkala on nimistöntutkimuksen dosentti ja Helsingin yliopiston almanakkatoimiston johtaja.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Jo ensimmäisissä suomalaisten toimittamissa kasteissa annettiin nimiä Martti ja Martin. Nimien suosioon Namibiassa on voinut osaltaan vaikuttaa myös uskonpuhdistaja Martti Lutherin vaikutus. Samalla nimi on löytänyt uusia kirjoitustapoja. Martti-nimen lisäksi kirkonkirjoissa näkyy esimerkiksi nimimuotoja Marti ja Martina.

Voit seurata Martti Ahtisaaren valtiollisia hautajaisia MTV Uutisissa perjantaina kello 12 lähtien.

0:38 Näin Eeva Ahtisaari kommentoi Marttien määrää Namibiassa vuonna 2013.

Namibiassa enemmän Martteja kuin Suomessa?

Saarelma-Paukkalan arvion mukaan Martti on 20 suosituimman miehennimen joukossa ainakin Pohjois-Namibiassa, ja paikoin jopa suositumpikin.

Väestötietojärjestelmän nimiaineiston mukaan runsaalla 23 000 Martilla nimi on vasta Suomen 55. suosituin miehennimi, kun huomioidaan kaikki etunimet. Ensimmäinen etunimi Martti oli elokuun alussa runsaalla 14 400 suomalaisella, tehden siitä 50. suosituimman miehen ensimmäisen etunimen.

Tämä tarkoittaa, että Namibiassa voi olla yhtä paljon tai jopa paljon enemmän Martteja kuin Suomessa. Varmentavaa tilastotietoa on kuitenkin hankala saada.

Lähetyssaarnaaja Martti Rautanen namibialaisessa postimerkissä.

" Ahtisaari lahjoitti isälleni pyörän"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Namibialainen Martti Ntinda kertoo puhelimessa MTV Uutisille saaneensa nimen Martti Ahtisaaren mukaan.

– Isäni oli mukana Nankudu-sairaalan ja Swakopmund-sairaalaan rakennusprojekteissa. Martti Ahtisaari vieraili näissä sairaaloissa. Isäni oli hyvin vaikuttunut hänestä ja ystävystyi Ahtisaaren ja hänen kollegojen kanssa.

Ntindan isä perusti myös kirkon Namibiassa, jossa Ahtisaari vieraili. Ntindan isällä oli Ahtisaaresta hauska muisto.

– Ahtisaari lahjoitti isälleni pyörän, jotta hän olisi kerrankin ajoissa paikalla, Ntinda nauraa.

Ntindan isä menehtyi vuonna 2007.

Ahtisaareen liitetään paljon myönteisiä ominaisuuksia Namibiassa, sanoo Ntinda. Kun Ntinde kysyi isältään, miksi hänet nimettiin Ahtisaaren mukaan, vastaus oli selvä.

– Martti nimenä liitetään täällä sinnikkyyteen ja periksiantamattomuuteen. Mitä tahansa tekee, ei saa antaa periksi, vaan on mentävä eteenpäin.

Kaimakulttuuri martitti Namibian

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Martti-nimi vakiintui Namibiassa osaltaan sen vuoksi, että maassa laajasti vaikuttavassa ambo-kulttuurissa kaimoilla on todella suuri merkitys. Lapsia nimetään läheisten ja sukulaisten mukaan, ja samannimisten ihmisten välillä koetaan olevan merkittävä yhteys, jopa tietty samaksi henkilöksi mieltäminen. Henkilöiden voidaan ajatella esimerkiksi jakavan joitain ominaisuuksia saman nimen vuoksi.

– Kun 1800-luvun lopulla ensimmäiset nimettiin Marteiksi, niin nimi on kulkenut sen jälkeen sukupolvelta toiselle. Se kertautuu moninkertaiseksi tämän kaimaperinteen kautta, Saarelma-Paukkala kertoo.

Vastaavalla tavalla moni muukin suomalainen nimi on lähtenyt maassa leviämään. Esimerkiksi käy Selma, joka yleistyi maassa lähetyslääkärinä toimineen suomalaisen Selma Rainion vuoksi.

Nimeäminen Namibiassa on sittemmin 1960-luvulta lähtien afrikkalaistunut. Lapsen ensimmäinen nimi on yhä usein raamatullinen tai eurooppalainen, mutta toinen nimi on perinteinen ambonimi. Tämä liittyy Saarelma-Paukkalan mukaan afrikkalaisen identiteetin vahvistumiseen.

10:43 Tällainen Martti Ahtisaari oli rauhanvälittäjänä, kriisien ratkaisijana ja presidenttinä.

Lue myös: Näistä kuvista Viipurin evakkopojasta arvostetuksi rauhanrakentajaksi kasvanut Ahtisaari muistetaan

Tutkija: Ahtisaari hyötyi Namibiassa marttiudestaan

Saarelma-Paukkala uskoo, että Martti Ahtisaaren nimi on ollut hänelle huomattava etu työssä Namibiassa. Kaimakulttuuri osaltaan on lisännyt yhteyden merkittävyyttä.

– Hänet on todettu tutuksi ja heikäläiseksi, koska nimi on koettu perinteisesti namibialaiseksi nimeksi ja nimi on kulttuurissa tärkeä, hän arvioi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Monilla paikallisilla merkkihenkilöillä, kuten ambojen omilla kuninkailla, on esimerkiksi ollut historian saatossa Martti-nimi.

– Varmasti se on lisännyt Ahtisaaren arvonantoa, Saarelma-Paukkala toteaa.

Nyttemmin Ahtisaarta muistetaan kuitenkin hyvällä hänen tekojensa, ei nimensä perusteella.

Norjan Nobel-komitea palkitsi Martti Ahtisaaren Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 2008. Ahtisaari kuoli 16. lokakuuta 2023.