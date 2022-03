Näitä aseita Ukraina tarvitsisi nyt kipeästi – "Kyllä ne olisivat erittäin tärkeitä"

– Kyllä ne olisivat erittäin tärkeitä – samoin kuin panssarintorjuntaohjukset ja lähi-ilmatorjuntaohjukset, mitä on jo sinne toimitettu aikaisemmin. Samalla muutkin ilmatorjuntajärjestelmät ja hävittäjät, Mattila sanoo MTV Uutisten lähetyksessä.

– Sellaiset hävittäjät, joihin Ukrainan lentäjät on jo koulutettu, olisivat erittäin tärkeitä, Mattila lisää.

Viime päivinä Venäjä ei ole Mattilan mukaan saanut tehtyä merkittäviä etenemisiä millään suunnalla ja tilanne on siihen nähden stabiili.

– He ovat tehneet pieniä hyökkäyksiä ja pieniä maa-alueiden haltuunottoja. Venäläistä voimaa ei vain ole nyt riittänyt enää ja hyökkäys on pysähtynyt. Ukrainan vastarinta on myös ollut kovaa.