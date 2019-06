Naiset taistelevat korkokenkäpakkoa vastaan Japanissa – miesministeri puolustelee: "Korkokengät ovat tarpeellisia"

Kampanja korkoja vastaan

Näyttelijä ja kirjailija Yumi Ishikawa on perustanut #KuToo-kampanjan korkokenkäpakkoa vastaan. Hänen adressinsa on kerännyt eiliseen mennessä jo 18 800 allekirjoitusta, ja se on luovutettu työministeriöön.



Kampanjaväen mukaan korkojen käyttäminen on välttämätöntä töitä hakiessa.