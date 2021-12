Näin vuosi vaihtuu maailmalla: Lontoo perui fyysiset juhlallisuudet, Sydneyssä mukaan pääsee ilman täyttä rokotesarjaa

Vuoden vaihtumista seurataan New Yorkissa tunnetusti Times Squarelta käsin. New Yorkin pormestari Bill de Blasio kertoi tapahtumaa koskettavista, uusista rajoituksista torstaina Twitterissä. Tapahtuman osallistujamäärä rajataan tavallisesta 58 000 vain noin 15 000 henkilöön. Osallistujilta vaaditaan maskia ja täyttä rokotussarjaa. Times Squaren juhlallisuuksia on mahdollista seurata myös etäyhteydellä.