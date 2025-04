Näin Oura kommentoi jättimäisen Pentagon-tilauksen kaatumista

Yhdysvaltain puolustusministeriö on peruuttanut 96 miljoonan dollarin eli noin 84 miljoonan euron arvoisen tilauksen älysormusyhtiö Ouralta.

Oura-yhtiön johtohenkilö vahvisti Breaking Defencelle yhtiön saaneen Yhdysvaltojen puolustusvoimien Defense Health Agency -virastolta (DHA) tiedon siitä, että tarjouspyyntö oli peruttu.

Breaking Defence kertoo nähneensä alkuperäiset asiakirjat, joiden mukaa DHA oli todennut, että "hankintaa ei enää tarvita".

Asiakirjassa myös mainittiin, että "biometristen puettavien laitteiden ohjelmaa" koskevaa pyyntöä "ei enää pidetä ensisijaisena asiana puolustusministeriön terveysvirastolle".

– Sopimuksen oli tarkoitus olla tehokkuusaloite, ja uskomme, että DHA:lla oli selkeä liiketoiminnan kehitysajatus siitä, miten tämä olisi vähentänyt kustannuksia ja työuupumusten aiheuttamaa tehottomuutta, Oura-johtaja kertoi Breaking Defencelle.

DHA ei vastannut Breaking Defencen kommenttipyyntöihin.

Taustalla kiistoja

Kaupat peruttiin sen jälkeen, kun tarjouskilpailuun annettiin kaksi vastalausetta ja DHA:n johtaja Telita Crossland erotettiin viime viikolla.

– Jos DHA:ssa onnistuneesta puettavaan laitteeseen perustuvasta aloitteesta saadut oivallukset olisivat johtaneet edes yhden prosentin vähennykseen työuupumuksissa ja henkilöstön vaihtuvuudessa, olisi sopimus jo silloin tuottanut positiivista tuottoa virastolle, Oura-johtaja kertoi Breaking Defencelle.

DHA ilmoitti elokuussa aikovansa tehdä 96 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen puettavista laitteista ja "hyvinvointialustasta" Ouraringille, joka on suomalaisen Oura Health -yrityksen yhdysvaltalainen tytäryhtiö.

Hyvinvointialustalla tarkoitetaan järjestelmää, joka tallentaa tietoja käyttäjän puettavasta laitteesta, kuten esimerkiksi sormuksesta, kellosta tai rannekkeesta.

Sitten sopimuksen tielle ilmestyi mutkia.

Ouran kilpailija, yhdysvaltalaisyritys Whoop teki valituksen hallituksen tilintarkastusvirastolle (Government Accountability Office, GAO) väittäen, että aikomus myöntää sopimus yhdelle toimittajalle ei perustunut riittäviin tietoihin.

Pian tämän jälkeen DHA ilmoitti peruvansa yksinoikeussopimuksen ja pyysi Whoopin valituksen hylkäämistä.

Päätös tehtiin muutosten keskellä

Alkuperäisen sopimuksen peruuttamisen jälkeen DHA julkisti uuden tarjouspyynnön, joissa määriteltiin, että laitteen on oltava sormus.

Puettavia sormuslaitteita valmistavia yrityksiä on vain muutamia. Asiakirjojen mukaan Oura on ainoa sormusvalmistaja, jolla on Yhdysvaltojen puolustusministeriön hyväksyntä laitteen käyttämiselle turvallisuusluokitelluissa tiloissa.

Tammikuussa Whoop teki toisen valituksen.

Sopimuksen peruuttamisen myötä DHA ilmoitti GAO:lle (Government Accountability Office), että Whoopin valitus on nyt "merkityksetön".

Whoop kiitteli päätöstä ja piti sitä reiluna.

– Annamme kiitoksen puolustusministeriölle siitä, että se puuttui asiaan reilun kilpailun ja maalaisjärjen puolesta. Tätä tulevaisuutta ei pitäisi rakentaa kulissien takana tehtyjen sopimusten varaan, jotka selittämättömästi sulkevat pois pätevät amerikkalaiset yritykset, Whoop tiedotti.

Doge saapui Pentagoniin

Puolustusministeri Pete Hegseth on määrännyt tarkistamaan vuoden 2026 talousarviosuunnitelmia. Tavoitteena on siirtää varoja vanhoista ohjelmista presidentti Donald Trumpin prioriteetteihin. Samaan aikaan DHA:n johtaja kenraali Telita Crossland joutui eroamaan. Reutersin mukaan hänet "pakotettiin" eläkkeelle 32 vuoden sotilasuran jälkeen.

Hegsethin tarkastelun tavoitteena on kohdentaa 50 miljardia dollaria uudelleen. Myös Elon Muskin johtama niin sanottu hallinnon tehokkuuden virasto (Doge) on tehnyt rajuja leikkauksia liittovaltion palveluihin.