Näin näyttäviä joulukuusia Sara Sieppi, Britney, Kim Kardashian ja muut julkkikset ovat koristelleet – superövereistä ihanan samaistuttaviin

Madonnan perhekuusi

View this post on Instagram

Laulaja kirjoittaa Instagram-julkaisussaan, että he suihkuttivat ehkä jopa hieman liikaa tekolunta kuusen oksille.

Madonnan mukaan kuusen koristelu on pakanallinen perinne ja Jeesuskin oli juutalainen, minkä vuoksi kaikkia uskonnollisia rituaaleja sopii juhlia, jos ne tekevät ihmisen onnelliseksi.

Sofia Vergaran kuusi hohtaa metallin sävyissä

Moderni perhe -sarjasta tutun näyttelijän, Sofia Vergaran joulukuusi on pohjaväriltään ehkäpä valkoinen, mutta kultaisen ja hopean väriset koristeet saavat sen hohtamaan metallin sävyissä. Koristeissa on selkeästi päätetty, että enemmän on enemmän.