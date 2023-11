Näin Jääkiekkoliitto kärsii rumasta kohukierteestä – roima kyykkäys

Lajiliitoista hyvämaineisin liitto on viimevuotiseen tapaan Salibandyliitto (3,50). Palloliitolla arvosana on 3,48, Voimisteluliitolla 3,28 ja Suomen Urheiluliitolla 3,21. Kaikilla on laskua viimevuotisesta tuloksesta.