Mystinen loukkaantumissuma vaivaa naisten jalkapalloa – "Jos sama tapahtuisi miehille…"

Tuorein pois jäävä pelaaja kesäkuussa käynnistyvistä MM-kisoista on Kanadan hyökkääjä Janine Beckie , jonka polven eturistisiteestä löytyi repeytymä.

Aiemmin sivuun kisoista samasta syystä joutui Englannin kapteeni Leah Williamson , josta tuli jo kolmas Arsenalin pelaaja, jonka eturistiside on katkennut tämän kauden aikana.

– Monet ovat painaneet sitä alas ja sanoneet, että ”se vain on yleisempää naisilla, ja yleinen vamma naisten jalkapallossa”, mutta nyt näyttää, että siinä on tapahtunut massiivinen kasvu. En tiedä, mikä syy on, mutta jonkun täytyy selvittää se.