Myrsky raivoaa Brasiliassa: Vettä satanut uskomaton määrä – useita kuollut

Tilanne Petropolisissa on yhä vaikea, sillä rankat sateet jatkuvat ja Quitandinhajoki tulvii. Vuorokauden aikana vettä on satanut lähes 30 senttiä, osavaltiohallitus kertoo. Määrä on kaksinkertainen verrattuna koko maaliskuun tavanomaiseen sademäärään alueella.