Myanmarista löytyi 40 ihmisen ruumiit, entinen YK-lähettiläs epäilee joukkomurhaa

Kyaw Moe Tun toisti kirjeessään vaatimuksen, että Myanmar on asettava kansainväliseen aseidenvientikieltoon ja lisäksi kansainvälisen yhteisön on aloitettava kiireisesti humanitaarinen operaatio maassa.

YK-lähettiläs ei suostu eroamaan

Vallankaappaus on ajanut Myanmarin sekasortoiseen tilaan. Maassa on puhjennut sotilasvaltaa vastustavia mielenosoituksia, joita juntta on tukahduttanut väkivaltaisesti. Mielenosoituksissa on saanut surmansa yli 900 ihmistä.