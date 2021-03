Myanmar pyytää Intiaa palauttamaan turvaa hakeneita poliiseja – kieltäytyivät tottelemasta sotilasjuntan käskyjä

Myanmar on pyytänyt naapurimaa Intiaa palauttamaan useita poliiseja, uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC .

Intian koillisosissa sijaitsevan Mizoramin osavaltion hallintoa on pyydetty palauttamaan kahdeksan poliisia, kirjoittaa Indian Express .

Mizoramin viranomaisten mukaan viime päivinä 16 myanmarilaista on ylittänyt rajan. Heistä 11 on kertonut olevansa poliisivoimista.

Intiassa puolisotilaalliset joukot käännyttävät myanmarilaisia rajalla

Rajaa vartioivien, puolisotilaallisten Assam Rifles -joukkojen mukaan noin 35 myanmarilaista on ylittänyt Mizoramin ja Myanmarin yli 500 kilometriä pitkän rajan. Joukoista kerrotaan Indian Expressille, että tarkoitus on estää rajanylitykset.

– Useita ihmisiä on yrittänyt ylittää rajan -- Emme työnnä heitä voimalla takaisin, mutta kerromme heille ystävällisesti, että he eivät voi tulla Intiaan laittomasti. Moni on palannut, Assam Rifles -joukkojen edustaja Digvijay Singh kertoo lehdelle puhelimitse.