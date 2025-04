Muistatko tämän pyörävarkausvideon? Taustalta paljastui raadollinen tarina huumemaailmasta

Oululainen Petra kertoo, kuinka vaikeaa on elää naisena huumemaailmassa.

MTV Uutiset julkaisi vuonna 2022 jutun, jossa vapaaehtoisryhmä Bike’s Patrullenin perustaja Ilkka Pulkkinen väijytti polkupyörän takaisin omistajalleen.

Ryhmä etsii varastettuja pyöriä takaisin omistajilleen.

Kyseisestä tilanteesta julkaistiin video, joka levisi laajalti ympäri Suomea.

Näin varastettua polkupyörää ajanut henkilö reagoi pysäytykseen.

Videolla varastettua pyörää ajanut mieshenkilö kertoo pyörän kuuluvan kaverilleen. Kaverin nimeä ei tuolloin julkaistu, mutta nyt Rikospaikan uutuusdokumentissa Pyörävarkaiden helvetti paljastuvat tapauksen todelliset taustat. Kaverin nimi oli Petra.

Petra kertoo dokumentissa, kuinka hänellä oli kyseinen varastettu pyörä lainassa, koska hänen oma pyöränsä taas oli lainassa muualla.

– Tiesin sen olevan kuuma eli varastettu.

– Oltiin sovittu, että jos jotakin sattuu, niin mä kannan vastuun.

Vuoden 2022 videolla Pulkkinen pysäyttää pyörää ajaneen mieshenkilön, joka kertoo Petrasta. Paikalle kutsutiin sekä Petra että poliisit.

– Tutkinnanjohtajan päätöksellä lähdin siitä putkaan yöksi, kertoo Petra Rikospaikan tuoreessa dokumentissa.

Petran mukaan hän ei itse varastele pyöriä, ainakaan ammattimaisesti.

Dokumentissa Petra kertoo raastavia tarinoita siitä, millaista on naisena elää päihdemaailmassa.

– Naisen asema on huonompi kuin koiran.

Petralla on kymmenen vuoden historia päihdepiireistä, joissa hän on yrittänyt pärjätä itsenäisesti.

– On semmoinen yleinen oletus, että jos nainen on miehen luona nautiskelemassa nautintoaineita ja jos mies kustantaa ne, niin se on semmoinen sopimaton sääntö, että nainen tuntee velvollisuutta harrastaa seksiä sen miehen kanssa.

Petra kertoo viime kesältä tapauksesta, jossa hän heräsi aamulla miespuolisen ystävänsä sohvalta.

Petralla oli ollut pöydällä kaksi liuskaa rauhoittavia lääkkeitä, mutta toinen oli kadonnut. Myös asunnon omistaja oli poissa.

– Soitin perään, että mitä vittua. Minun piti myydä ne, että saan ruoka- ja tupakkarahaa, kertoo Petra.

Ystävä oli hermostunut ja tuli takaisin asunnolleen.

– En olisi saanut mainita asiasta. Sen pitäisi olla ihan fine, että minulta vain viedään.

Miehellä oli mukanaan raippa, jonka päässä oli mutteri. Mies pakotti Petran riisuutumaan alasti.

– Se hakkasi minut sillä raipalla ja otti ne loputkin rauhoittavat lääkkeet.

Kokemus on Petran mukaan vain yksi kokemuksista, joita on kerääntynyt kymmenen vuoden aikana, ja jotka hän pyrkii hautaamaan mahdollisimman syvälle.

Alla olevalta videolta selviää, ketkä pyörävarkauksia tehtailevat ja miksi. Dokumentissa tavataan ihmisiä, joita elämä ei ole päästänyt helpolla.

Oulun pyörävarkausmaailmasta julkaistiin tällä viikolla ennennäkemättömän karu Rikospaikka-dokumentti: Pyörävarkaiden helvetti, jossa varkaat kertovat omilla kasvoillaan rankasta elämästään ja siitä, millaista on pyörävarkaan selviämistaistelu kylmässä pohjolassa.

Toimittaja Jere Silfsten jalkautui viikonlopuksi Oulun yöhön selvittämään, millainen on pyörävarkauksia tekevien alamaailma.

Dokumentissa nähdään myös Bike’s Patrullen -ryhmä, jotka ovat jo vuosia jäljittäneet varastettuja pyöriä takaisin omistajilleen.