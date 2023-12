MTV Uutisten tiedot: Hallitus päättää tiistaina itärajan sulun jatkosta – yksi vaihtoehto on avata sulku vaiheittain

Itäraja on ollut suljettuna kahden viikon ajan, ja se avautuu jälleen torstaina, ellei hallitus ei tee uutta päätöstä sulun jatkamisesta.

Toistaiseksi itärajalla on ollut rauhallista, sillä suljetuille rajanylityspaikoille ei ole saapunut yhtään turvapaikanhakijaa kahden viikon sulun aikana, rajavartiolaitos kertoo.

– Tältä osin ilmiö on pysähtynyt ainakin hetkellisesti. Rajavartiolaitos on varautunut siihen, että valtioneuvoston päätös on voimassa 13. päivä asti, ja jos uutta päätöstä ei tule, se tarkoittaa rajanylityspaikkojen aukeamista.