MTV Uutiset Minneapolisissa: Paikalliset huokaisivat syvästä helpotuksesta – vihdoin valkoinen poliisi tuomittiin mustan tappamisesta - “Koen, että voin taas elää”

– Minulle, 22-vuotiaalle mustalle paikalliselle miehelle, tämä on valtava juttu! Koen, että voin taas elää! Tämä on ensimmäinen kerta koskaan Minnesotassa, että poliisi tuomitaan mustan viattoman tappamisesta, tämä on historiallista! Uskon, että tämä on uuden alku, syrjinnän ja poliisiväkivallan loppu, mistä mustat ja vähemmistöt ovat kärsineet joka puolella Yhdysvaltoja, Kebaso sanoo ja hyppää takaisin autonsa katolle huutamaan George Floydin nimeä.