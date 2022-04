MTV seuraa Venäjän hyökkäystä: Venäjä tuo lisää hyökkäysvoimaa Georgiasta

Lyhyesti Venäjän hyökkäyssodan käänteistä: Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta

Venäläiskenraalin mukaan Venäjän "erikoisoperaation 1. vaihe" on valmis, ja hyökkäys keskittyy nyt Itä-Ukrainaan

Presidentti Putin kokee saaneensa neuvonantajiltaan harhaanjohtavaa tietoa Ukrainan sodasta

Ukraina: Venäjä yrittää saartaa Itä-Ukrainassa olevat joukot

YK:n mukaan yli 4 miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta

Venäjä on ilmoittanut tulitauosta Ukrainan Mariupolissa, jotta siviilit voidaan evakuoida

Venäjä vaatii nyt, että siltä maakaasua ostavien maiden tulisi maksaa hankintansa ruplissa.