MTV seuraa: Suomen naiset mitalitaistelussa – Norjalta hurja isku viestin avausosuudella

Trondheimin MM-kisoissa käydään tänään maastohiihdon naisten viesti. Suomi on kisassa yksi mitalisuosikeista Ruotsin ja Norjan takana.

Naisten 4 x 7,5 km viesti – ennakkosuosikkien kokoonpanoja: Ruotsi: Emma Ribom, Frida Karlsson, Ebba Andersson, Jonna Sundling Norja: Heidi Weng, Astrid Öyre Slind, Therese Johaug, Kristin Austgulen Fosnäs Suomi: Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski, Jasmi Joensuu Saksa: Pia Fink, Katharina Hennig, Helen Hoffmann, Victoria Carl Yhdysvallat: Rosie Brennan, Julia Kern, Sophia Laukli, Jessie Diggins Sveitsi: Anja Weber, Nadja Kälin, Marina Kälin, Nadine Fähndrich

Seuranta

Klo 14.52: Toinen vaihto. Norja vaihtaa tasan 30 sekuntia ennen Ruotsia. Kolmannella osuudella Therese Johaug ja Ebba Andersson.

Klo 14.50: Sveitsi on yli puolen minuutin päässä Suomesta, Yhdysvallat yli 40 sekunnin päässä.

Klo 14.49: Niskanen neljäntenä, minuutin ja seitsemän sekuntia kärkeen. Ero kolmantena olevaan Saksaan 30 sekuntia. Se kutistui nousuosuudella yhdeksällä sekunnilla. 2,5 kilometriä laskuvoittoisempaa osuutta jäljellä tätä osuutta.

Klo 14.48: 12,5 kilometrin väliajassa, pitkän nousun päällä, Ruotsi on ohittanut Saksan ja noussut toiseksi. Norjan johtomarginaali yhä 30 sekuntia.

Klo 14.44: Toisen osuuden ensimmäisen lenkin jälkeen erot yhä ennallaan. Nyt alkaa pitkä nousu, jossa niitä on mahdollista tehdä. Suomen kannalta tärkeää on, että Sveitsi ja Yhdysvallat ovat 13:n ja 23 sekunnini päässä perässä.

Klo 14.42: 10,3 kilometrissä asetelmat ovat pysyneet muuten ennallaan, mutta Niskanen on saamassa Tshekin kiinni ja nostamassa Suomen neljänneksi.

Klo 14.39: 8,7 kilometrissä Norjan ero Saksaan on kasvanut 14,2 sekuntiin. Ruotsi yhä 35 sekunnini päässä, mutta Tshekki on pudonnut Ruotsin taakse. Suomen ero kärkeen 57 sekuntia, mutta Sveitsi ja Yhdysvallat ovat jääneet taakse.

Klo 14.35: Matintalo lähettää Niaksen matkaan seitsemäntenä, 46 sekunnin päässä kärjestä. Mitalitaisteluun kaavaillut Sveitsi ja Yhdysvallat aivan Suomen edellä.

Klo 14.34: Ensimmäinen vaihto. Norja vaihtaa muutaman sekunnin ennen Saksaa ja Tshekkiä. Ero Ruotsiin kasvaa 35,9 sekuntiin. Norjalta liikkeelle Astrid Öyre Slind, Ruotsilta Frida Karlsson.

Tilanne 1. vaihdossa:

sija: joukkue: aika/ero: 1. Norja 18:38,2 2. Saksa +2,7 3. Tshekki +4,3 4. Ruotsi +35,9 5. Sveitsi +42,3 6. Yhdysvallat +44,7 7. Suomi +46,0

Klo 14.33: 6,6 kilometrissä Ruotsi 32,4 sekuntia Norjaa perässä. Suomi ja Yhdysvallat reilun 40 sekunnin päässä. Vajaa kilometri vaihtoon...

Klo 14.31: Saksan Pia Fink ja Tshekin Katerina Janatova pystyvät kuromaan eroa Wengiin umpeen. Mutta Ruotsi jää yhä enemmän.

Klo 14.29: Saksa ja Tshekki ovat 11 sekunnin päässä Norjasta, Ruotsi putoaa 23,1 sekunnin päähän. Matintalo reilun puolen minuutin päässä yhdessä Yhdysvaltain avaajan Rosie Brennanin kanssa. Sveitsi hieman tätä kaksikkoa perässä.

Klo 14.27: Weng tekee iskun avausosuuden toisen lenkin ensimmäisessä nousussa. Eroa tulee lyhyessä ajassa toistakymmentä sekuntia.

Klo 14.24: Matintalo menettää hieman asemiaan, kun avausosuuden menijät laskevat ensimmäistä kertaa stadionille. Eroa kärkeen tulee muutama sekunti, ja se pitää nyt kuroa umpeen.

Klo 14.22: 2,8 kilometrissä seitsemän joukkuetta on irronnut. Suomi muiden mukana.

Klo 14.15: Viesti on käynnissä!

Klo 14.05: Pelin henki on siis se, että Norja lähtee kova kärki edellä ja yrittää pudottaa Ruotsin kyydistä kolmella ensimmäisellä osuudella. Ruotsilla taas avausosuus on ennakkoon se kaikkein heikoin suhteessa muihin. Ankkurina Ruotsin Jonna Sundling on huomattavasti kovempi luu, varsinkin loppukirissä, kuin Norjan Kristin Austgulen Fosnäs.

Klo 13.58: Hyvää iltapäivää, ja tervetuloa mukaan jännittämään naisten viestiä!

Suomi hakee kisassa paluuta mitalikantaan kahden nelossijaan päättyneen arvokisaviestin jälkeen. Edellinen mitali, pronssi, on siis neljän vuoden takaa Oberstdorfin MM-kisoista, joissa Krista Pärmäkoski pesi ankkuriosuuden kiritaistelussa Yhdysvaltain Jessie Digginsin.

Kyseessä on itse asiassa Suomen ainoa mitalin tuottanut kirivoitto naisten viestissä sen jälkeen, kun Satu Salonen nosti Suomen pronssille vuonna 1997 juuri Trondheimissa ohi italialaistähti Manuela di Centan.

Tänään mahdollinen kirivoitto on Jasmi Joensuun käsissä. Hän on siis toipunut toissapäivän parisprintissä tulleesta katkeamisesta kisakuntoon..