MTV seuraa Monacon GP:tä: Punaiset liput jo ennen starttia! Sade sotkee kilpailua – kuljettajat turhautuivat lähtöruudukossa

Kello 16.42: Sade on mitä ilmeisimmin loppunut. Sky Sportsin asiantuntija, ex-kuljettaja Karun Chandhok ei ole vakuuttunut tämänhetkisestä tilanteesta.

– Tässä ei ole mitään järkeä. Sade on loppunut. MITÄ TÄSSÄ OIKEIN ODOTETAAN?? Chandhok kirjoitaa Twitterissä.

Kello 16.32: Viime vuoden Belgian GP:n toisintoa ei tarvitse pelätä, sillä sääntöjä on viime vuoden jälkeen muutettu. Jotta kilpailua voi kutsua kilpailuksi ja siitä voidaan julistaa tulokset, kuljettajien täytyy ajaa vähintään kaksi kierrosta ilman turva-autoa tai virtuaalista turva-autoa.

Kello 16.21: Punaiset liput ennen kuin kilpailu on edes alkanut. Vesisade on yltynyt. Turva-auton perässä ehdittiin ajaa kaksi lämmittelykierrosta.

Kello 16.18: Vettä tulee edelleen, ja rata on täysin märkä. Näkyvyys autojen ohjaamosta on todella huono.

Kello 16.16: Lämmittelykierros on käynnissä. Kilpailunjohto ilmoittaa aiemman sekoilun syyksi sen, että voimakkaan sadekuuron lähestyessä haluttiin pelata varman päälle, koska tallit ja kuljettajat eivät ole saaneet tänä viikonloppuna aiempaa tuntumaa vesikeliin.

Kello 16.03: Lähtösuoran kastellut sadekuuro on ollut melko paikallinen, sillä koko rata ei ole kastunut.

– Kilpailunjohto on aivan sekaisin, Bottakselle raportoidaan.

Kello 16.00: Lämmittelykierros ajetaan turva-auton takana, ja Bottakselle kerrotaan, että kaikkien on aloitettava sadekelin renkailla. Myös startti suoritetaan mitä ilmeisimmin turva-auton perässä.

Kello 15.56: Startti viivästyy jonkin verran. Ainakin Bottas ihmettelee tätä päätöstä tiimiradiossaan. Syyksi kerrotaan muuttuvat sääolosuhteet. Sade on tällä hetkellä hieman laantunut, mutta ruudukko on täysin märkä. Ilmeisesti pian on tulossa kovempaa sadetta.