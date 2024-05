MTV seuraa Leijonien kannalta jättimäistä MM-taistoa: Itävalta myllyttää, britit sinnittelevät

Pelin henki on selvä : Jos Itävalta ottaa täydet kolme pistettä, Suomi tarvitsee tiistai-illan myöhäispelistä Sveitsiä vastaan vähintään pisteen selvitäkseen puolivälierään Ruotsia vastaan Itävallan sijaan. Jos Itävalta menettää ainakin pisteen, Leijonien jatkopaikka varmistuu.

Itävalta–Iso-Britannia 0–0

Seuranta:

Summeri soi! Iso-Britannia ja maalivahti Ben Bowns kestävät Itävallan myllytyksen. Ensimmäinen erä on ohi.

16. min : Itävalta myllyttää! Zwergerillä on kelpo paikka iskeä maalin kulmalta, mutta Bowns pitää maalinsa puhtaana.

15. min : Pelin taso ei toistaiseksi ole häikäissyt. Itävalta on kuitenkin ollut lievästi niskan päällä.

9. min : Pelaajian taitoero alkaa nousta pintaan pelin tiimellyksessä. Siihen nähden Britannia on kuitenkin esiintynyt ihan mainiosti ja saanut ajoittaista painetta vastustajan päähän.

7. min: Nyt on Itävallan vuoro iskeä vaarallisesti. Peli pyörii hyökkäyspäässä kuin ylivoimalla ja joukkue saa pari vaarallista laukausta kohti Ben Bownsin maalia.

6. min : Britit ovat tulleet otteluun ahnaasti kamppailemaan. Itävallalla on nyt pientä hätää omassa päässään. Ei kuitenkaan laadukkaita maalipaikkoja tästä vaihdosta.

1. min: Kamppailu on käynnissä! Itävalta lähtee heti ahnaasti karvaamaan kiekkoa Britannian puolustusalueella ja on lähelllä saada ensimmäisen tekopaikkansa.

Klo 13.06 : Itävalta on muuten yltänyt MM-kisoissa puolivälieriin viimeksi tasan 30 vuotta sitten.

Klo 12.55 : Ison-Britannian joukkueesta kantautuu sen sijaan heti huonoja uutisia Leijonille: joukkueen ylivoimainen ykköstähti Liam Kirk on sivussa sairastumisen vuoksi. Kirk joutui sivuun vaivan vuoksi jo edellisestä ottelusta Norjaa vastaan.

Klo 12.50: Ison-Britannian voitto- ja pistesaldo on MM-kisoissa kokonaan avaamatta, joten brittien vetoapu Leijonille tuntuu ennakolta epätodennäköiseltä.

Itävalta tarvitsee Ison-Britannian kaadon lisäksi apuja myös Sveitsiltä, jonka pitäisi voittaa Suomi varsinaisella peliajalla. Sveitsi on jo varmistanut paikkansa puolivälierissä.

– En kuitenkaan usko, että he lepuuttavat pelaajia viimeisessä (lohko-) ottelussa niin kuin viime vuonna, jolloin he kadottivat momentuminsa, Bader ennakoi.

– Me onnistuimme ensimmäisessä tavoitteessamme pysyä ylimmällä tasolla ja nyt me haluamme enemmän. Olemme hyvässä tilanteessa tällä hetkellä. Paineet ovat poissa, ja on hyvä, että pelaamme jatkuvasti paremmin. Keskitymme vain omaan peliimme, Itävallan tähtipelaaja Marco Rossi sanaili Österreich-lehdelle.