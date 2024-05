MTV seuraa viisufinaalia – illan kohutuin esiintyjä astuu lauteille

Saksan euroviisuedustaja Isaak saapuu esittämään kappaleensa Always On The Run.

Lippuparaati päättyi 50 vuotta sitten viisut voittaneen Abban kappaleeseen The Winner Takes It All.

1. Ruotsi | Marcus & Martinus – Unforgettable

2. Ukraina | alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

3. Saksa | Isaak – Always On The Run

4. Luxemburg | Tali – Fighter

6. Israel | Eden Golan – Hurricane

7. Liettua | Silvester Belt – Luktelk

8. Espanja | Nebulossa – Zorra

9. Viro | 5miinust x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

10. Irlanti | Bambie Thug – Doomsday Blue

11. Latvia | Dons – Hollow

12. Kreikka | Marina Satti – Zari

13. Iso-Britannia | Olly Alexander – Dizzy

14. Norja | Gåte – Ulveham

15. Italia | Angelina Mango – La Noia

16. Serbia | Teya Dora – Ramonda

17. Suomi | Windows95man – No Rules!

18. Portugali | iolanda – Grito

19. Armenia | Ladaniva – Jako

20. Kypos | Silia Kapsis – Liar

21. Sveitsi | Nemo – The Code

22. Slovenia | Raiven – Veronika

23. Kroatia | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

24. Georgia | Nutsa Buzaladze – Firefighter

25. Ranska | Slimane – Mon Amour

26. Itävalta | Kaleen – We Will Rave