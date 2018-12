Arabianrannan lapsensurmasta epäilty on uhrin eno – hän tunnusti veriteon ja kertoi poliisille harhoistaan

Helsingin Arabianrannan lapsenmurhasta epäilty mies on vangittu todennäköisin syin murhasta epäiltynä Helsingin käräjäoikeudessa. Hän on tunnustanut teon.

Poliisi tutkii tekoa murhana, sillä tekotapa on ollut poikkeuksellisen raaka ja julma ja uhri on ollut nuoren ikänsä vuoksi puolustuskyvytön.

Oli vieraana perheen asunnossa

– Tilanne on edennyt niin nopeasti, ettei siihen ole ehditty väliin. Epäiltyä on päästy kuulemaan esitutkinnassa kerran, ja hän on kertonut harhoistaan, jotka ovat toimineet vaikuttimena tekoon ryhtymisessä. Teossa on käytetty teräasetta, ja tappamisen tarkoitus on ollut ilmeinen, kertoo teosta tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi KanthHelsingin poliisilaitokselta.