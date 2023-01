MTV Kiovassa: Venäläisten jättämät miinat piinaavat siviilejä vielä vuosia – tällaista on ukrainalaisten miinanraivaajien hengenvaarallinen työ

Vajavaisella kalustolla ylitöitä painavia miinanraivaajia on saanut surmansa, mutta pahimmassa vaarassa ovat tavalliset kansalaiset – vielä pitkään. Venäläisten säästelemättä kylvämien miinojen löytämiseen nyt takaisin vallatuilta alueilta menisi jo tämänhetkisillä räjähdemäärillä vähintään vuosikymmen.

– Aika lentää ja yksikkömme löytävät räjähteitä aina vain enemmän ja enemmän. Nyt on talvi ja lunta, joten maastossa on vaikea paikallistaa niiden sijaintia. Keväällä taas kasvaa ruohoa ja heinää. Silloin kasvustot peittävät räjähteet.

320 000 erilaista räjähtävää esinettä on Venäjän hyökkäyksen jälkeen tehty vaarattomaksi, mutta miinoista perattavana on yhä 160 000 neliökilometriä maastoa.

– Me emme mene metsään, se ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Räjähteiden vuoksi kerromme lapsille, ettei mitään outoja esineitä saa koskea eikä nostaa ylös. Jos meillä on tietoa miinanraivauksesta, niin kerron lapsille, ettei nyt tarvitse pelätä. Nämä eivät nyt ole ohjuksia, tämä on vain miinanraivausta, kertoo ukrainalainen Mariia Judenko.