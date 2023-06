Mount Everestin "kuoleman vyöhykkeellä" tapahtui ihme

Gelje suostutteli asiakkaansa luopumaan 8 849 metrin korkeuteen yltävälle huipulle menosta, jotta he voisivat auttaa pulassa ollutta kiipeilijää.

– Ihmishengen pelastaminen on tärkeämpää kuin rukoileminen temppelissä, harras buddhalainen Gelje kommentoi.

Kolmosleiri on 7 162 metrin korkeudessa. Sieltä helikopteri poimi hengenvaarassa olleen kiipeilijän kyytiin. Myöhemmin hänet kuljetettiin kotiin Malesiaan.

– On lähes mahdotonta pelastaa kiipeilijää tuossa korkeudessa. Kyseessä on erittäin harvinainen operaatio, Nepalin turismiyksikön virkailija Bigyan Koirala kommentoi Reutersille.

Nepal myönsi ennätykselliset 478 kiipeilylupaa Mount Everestille tälle kaudelle, joka ulottuu maaliskuusta toukokuulle. Ainakin 12 kiipeilijää on kuollut yrittäessään Everestin huipulle tänä vuonna. Lukema on korkein kahdeksaan vuoteen. Lisäksi viisi kiipeilijää on vielä kateissa vuorella.