Moskovalainen klinikka mainosti ympärileikkauksia 5–12-vuotiaille tytöille – järjestö selitti palvelulla olevan kysyntää

Best Clinic -niminen moskovalainen yksityislääkärien ketju oli lehtitiedon mukaan mainostanut ympärileikkauksia alaikäisille nettisivustollaan. Asiasta kertoi muun muassa nettijulkaisu Meduza, joka julkaisi kuvakaappauksia mainoksista, jotka Best Clinic on sittemmin poistanut sivustoltaan.

– Tämä palvelu on Best Clinicin palvelulistalla. Palvelulle on kysyntää, koska lääkärit tekevät lähetteitä kyseisestä palvelusta, Best Clinic kertoi lausunnossaan tiistaina uutistoimisto Reutersin mukaan.