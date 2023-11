Monet luulivat Masked Singerin Maajussia mieheksi – suosikkiartisti suunnitteli taktiikkansa tarkkaan: "Se oli iso onnistuminen"

Pakarinen kuvailee MTV Uutisille Maajussina olemisen olleen “parasta, missä hän on ikinä ollut mukana”. Erityisen ihanaa laulajan mukaan oli olla täysin tuntemattomana hahmona, jonka henkilöllisyys oli kaikille mysteeri.

Maajussina Pakarinen onnistui hämmentämään sekä etsiviä että katsojia viikkokausien ajan muuntelemalla ääntään hyvin laaja-alaisesti. Hahmon takana olevaa laulajaa arvuuteltiinkin kauden mittaan myös mieheksi, muun muassa hänen esitettyään Elvis Presleyn klassikon Can’t Help Falling in Love.

Hahmon roolissa pitäydyttiin koko ajan

Itse jaksoja katseltuaan Pakarinen on kertomansa mukaan hämmästellyt kerta toisensa jälkeen tilanteita, joissa hän selkeästi kuulosti omalta itseltään, mutta etsivät eivät silti sitä hoksanneet.

– Siinä jaksossa sanottiin, että olisin Ellen Jokikunnas . Se oli mielestäni ihanaa, sillä Ellen on rakas ystäväni. Tuli hyvä mieli silloin kun ajattelin, että hän on vähän niinkuin mukanani täällä nyt.

– Pitää muistaa, että se hahmo ei saa tippua koskaan. Monesti osallistujat jäävät kiinni siinä, kun esitys on tehty ja omat eleet paljastavat. Niin koitin aktiivisesti miettiä, että joka kerta, kun lähden pois sieltä piilopaikastani liikkumaan, niin minulla oli hahmo päällä koko ajan. Kädet ja jalat levällään, Maajussin ryhti ja maha pullollaan. Oli sellainen ajatus, että olen koko ajan sitten se Maajussi.

Tarkkaan harkittuja valintoja

Laulajauransa lisäksi Pakarinen on tehnyt muitakin äänitöitä ja muun muassa dubbauksia. Näin ollen äänen muunteleminen oli hänelle myös hyvin tuttua ja luontaista.

