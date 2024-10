MM-rallissa kiistellään nyt tästä 80-kiloisesta mötikästä – "Tällainen lasku tulossa"

Suurin hiertävä tekijä on sääntömuutos, jonka mukaan hybridiyksikköä ei saa vikatilanteessa enää yrittää korjata käynnistämällä sen uudelleen, vaan yksikkö on kaikissa tilanteissa aina korjattava.

– Resetointi ei enää riitä. Ja siellä (yksikössä) on sisäisesti jotain, mikä pitää korjata. Laitetoimittaja on sanonut, että ne on nyt vain huollettava, jos niillä halutaan ajaa. Nyt on tällainen lasku tulossa, sitten ne saadaan luotettavimmiksi, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa taustoitti viikon takaisen Keski-Euroopan MM-rallin yhteydessä.