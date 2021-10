Mitä tarkoittaa veroparatiisi ja voiko tavallinen kansalainen hyötyä niistä? "Kaikki raha, joka käy veroparatiiseissa ei ole rikollista"

– Veroparatiisi ei ole mikään juridinen termi vaan kansan suussa oleva termi alueille, joissa maksetaan vähän veroa. Yleensä veroparatiisilla tarkoitetaan pieniä saarivaltioita, joissa veroprosenttia on nolla, sanoo vero-oikeuden emeritusprofessori Heikki Niskakangas.

Esimerkiksi Mansaaressa perintöjä ja pääomatuloja ei veroteta lainkaan ja yritysvero on useimmissa tapauksissa nolla. Myös Jerseyn saari on tunnettu alhaisesta verotusasteestaan.

Myös monissa eurooppalaisissa valtioissa verotus on esimerkiksi Suomea huomattavasti alhaisempi.

Monacossa ei ole käytössä yksityishenkilöiden tuloveroa eikä perintöveroa. Esimerkiksi Irlannissa yritysveroprosentti on 12,5, kun Suomessa se on 20.

– Monien mielestä veroparatiisi on paikka, jossa on alhainen veroprosentti. Jos ostaa vaikkapa Monacosta asunnon ja muuttaa sinne asumaan, kuten monet formulakuskit tekevät, silloin tuloistaan maksaa nolla prosenttia veroa. Se on varmaankin hänelle veroparatiisi, mutta mitään rikollista tai veronkiertoa ei välttämättä harjoiteta, sanoo Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen.