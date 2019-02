Mitä brexit tarkoittaa Britanniassa asuville suomalaisille? – huoli on kova

– Mitään varmaa ei voi sanoa vielä, kun neuvotteluprosessi on auki, mutta seuraamme tilannetta tarkasti, kommentoi Suomen Lontoon-suurlähetystön lehdistövirkamies Johanna Sumuvuori.

Huoli perusasioista on suuri

– Tilanne on herättänyt maassa paljon epävarmuutta, ja ihmisillä on kova huoli perusasioista, kuten ruoan riittävyydestä, lääkkeistä ja työpaikoista. Osa ajattelee tietty, että brexit on hyvä asia, kertoi Sumuvuori.