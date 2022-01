Miro Heiskasen turhautuminen kostautui karusti, suomalaistähdeltä tulinen reaktio – "Se on syvältä"

– Se oli heiltä todella huono tuomio. Minut kaadettiin kulmauksessa ja minulle annetaan huitomisjäähy. Okei, se saattoi olla huitominen, mutta minusta se oli selvä kampitus kulmassa. Se on turhauttavaa. Minusta pelasimme todella hyvin ja he tekevät tuon lopussa. Se on syvältä, Heiskanen purkaa tuntojaan Dallasin sivuilla.