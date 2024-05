Miro Heiskasen tilastorivissä hälyttävä yksityiskohta – NHL:n huonoin

Heiskanen on pelannut Dallas Starsin takalinjoilla neljässä pudotuspeliottelussa. Suomalaispuolustaja on nakuttanut neljässä ottelussa tehopisteet 1+3. Teholukema ei kuitenkaan nosta häntä lähellekään NHL:n pusotuspelien tilastojen kärkeä.

Heiskasen peliaika sen sijaan nostaa. Dallas-puolustaja on kellottanut pudotuspelien toiseksi korkeimmat minuutit viihtymällä peliä kohden kaukalossa peräti 28 minuuttia ja 35 sekuntia. Edellä on vain Washingtonin John Carlson peliajalla 29.12. Ja kun Washington tippui jatkosta viime yönä, on Heiskanen mukana olevien joukkueiden pelaajista tilaston kärjessä. Heiskanen on kärjessä selvällä erolla seuraavaan, sillä takana oleva pelaaja on Los Angeles Kingsin Drew Doughty, joka on pelannut 26.53 ottelua kohden.

Taitava suomalaispakki on kunnostautunut myös tilaston toisessa päässä, sillä hän on koko NHL:n pudotuspelitilaston toiseksi viimeisenä plusmiinustilastossa lukemalla -6. Häntä huonommin on tilaston perusteella esiintynyt vain Winnipegin Dylan Samberg pakkaslukemalla -7. Myös Winnipeg tipahti pois jatkosta viime yönä häviämällä Coloradolle, joten Heiskanen on mukana olevien joukkueiden pelaajista plusmiinustilaston pahnanpohjimmaisena.

Heiskasen kohdalla surkea plusmiinussaldo on hieman kiusallinen, sillä Dallasin vastustaja Vegas on tehnyt Starsia vastaan vain 11 maalia, ja kun lasketaan, että Vegas on tehnyt kaksi maalia ylivoimalla ja yksi Heiskasen tekemistä syöttöpisteistä on syntynyt ylivoimalla, on suomalainen ollut jäällä Vegasin yhdeksästä tasakentällisin tehdystä maalista seitsemän kertaa.

Prosenteissa laskettuna lukema ei mairittele Heiskasta, sillä hän on ollut jäällä Vegasin tasakentällisin tekemistä maaleista 78% aikana.