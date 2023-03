Miro Heiskanen takoi kovimman suomalaissuorituksen 37 vuoteen – huima pisteputki venyi jälleen

Heiskanen saalisti ottelussa kaksi syöttöpistettä ja venytti pisteputkensa jo kahdeksan ottelun mittaiseksi. Heiskanen on saalistanut pisteputkensa aikana tehot 3+11.

23-vuotias puolustajatähti on tehnyt 65 pelaamassaan ottelussa nyt 56 pistettä. Heiskasen yhden kauden pistesaldo on kovin suomalaispuolustajan suoritus 37 vuoteen. Edellisen kerran suomalaispuolustaja on yltänyt kovempaan pistemäärään NHL-kauden aikana vuonna 1985-86, jolloin Reijo Ruotsalainen nakutti 59 pistettä.