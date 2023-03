Miro Heiskanen räjäytti pankin dramaattisessa trillerissä – suomalaispuolustaja ja Roope Hintz karmeassa pisteputkessa

Sekä Roope Hintz että Miro Heiskanen keräsivät ottelusta tehopisteet 1+1. Molemmilla suomalaisilla on menossa hurja pisteputki. Heiskanen on tehnyt vähintään yhden tehopisteen kuudessa peräkkäisessä ottelussa. Hintzin pisteputki on vielä pidempi, kun suomalaishyökkääjä on päässyt pistetilastoon kahdeksassa perättäisessä pelissä.