Ministeriö vahvistaa MTV:lle: Ohje yhteen opetusryhmään keskittymisestä ei koske yläkoulun aineenopettajia – "Yhdessä katsotaan järkevät ratkaisut"

MTV:n Uutisaamun uutisissa vierailleen opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoisen mukaan ohje on suunnattu lähinnä alakoulun opettajille.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ nosti eilen esiin kysymyksen siitä, tuleeko yläkoulun aineenopettajien olla vain oman opetusryhmänsä kanssa. Huolena on ollut esimerkiksi se, että englannin kielen opettaja joutuisi opettamaan matematiikkaa.

– Me lähdemme siitä, että pedagogiset järjestelyt toteutetaan, ja niissä on joustavuutta. Tätä aineenopettajakysymystä on nostettu valtavasti esille. Ohjeet siitä, että pysytään oman opetusryhmän kanssa, erityisesti koskee varhaisopetusta ja alakoulua. Ja yhdessä katsotaan yläkoulupuoli, että siitä saadaan järkevät ratkaisut aikaiseksi, opetusministeriön kansliapäällikkö Lehikoinen kommentoi.