Ministeri Valtonen Ylellä: Tyhjillään seisovan Helsingin areenan käyttöönottoon tulossa ratkaisu

Venäläisten omistamasta Helsingin areena (entinen Hartwall-areena) on seissyt tyhjillään jo yli vuoden. Sitä ei ole saatu käyttöön Venäjän hyökkäyssodan ja lännen asettamien pakotteiden takia.

Nyt Helsingin kaupungin johto ehdottaa Elina Valtosen mukaan muutoksia lakiin, jotta halli saataisiin auki. Valtonen on myös Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen.

– Olemme alkaneet valmistelemaan ratkaisua. Ensinnäkin haetaan vaihtoehtoja siihen, miten kyseinen halli ja mahdollisesti muut vastaavat kiinteistöt voitaisiin yleisön edun nimissä saada käyttöön. Tähän on tulossa lähiaikoina ratkaisu, ja siitä aikanaan tiedotetaan. On erittäin tärkeää, että esimerkiksi pääkaupungissa on halli, jossa voidaan järjestää urheilu- ja kulttuuritapahtumia, Valtonen sanoo Ylellä.