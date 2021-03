Ministeri Lintilä: Nesteen päätös sijoittaa jalostamo Rotterdamiin on pettymys – 1,5 miljardin investointi sivu suun

Yhtiön mukaan investoinnin kokonaiskustannukset ovat huomattavasti pienemmät Rotterdamissa. Neste on valinnut Rotterdamin seuraavan uusiutuvien tuotteiden jalostamon sijaintipaikaksi. Porvoo kilpaili Hollannissa sijaitsevan Rotterdamin kanssa sijaintipaikasta.

Lisäksi Porvoon jalostamoalue on monimutkaisempi, mikä johtaa korkeampaan toteutusriskiin ja pidempään rakennusaikatauluun. Rotterdam puolestaan ​​hyötyy uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvien polymeerien ja kemikaalien uusien markkinoiden läheisyydestä sekä läheisyydestä raaka-ainelähteisiin.

– Päätökseen oli kuitenkin selkeät syyt, joihin me emme pysty puuttumaan. Se tietyllä tavalla helpottaa tuskaa, Lintilä kertoi STT:lle.

Lopullinen investointipäätös ehkä jo tänä vuonna

– Arvostan avointa vuoropuhelua viranomaisten kanssa sekä Suomessa että Alankomaissa koko selvitysvaiheen ajan. Lähestymistapa on ollut rakentava etsiessämme parhaita ratkaisuja tulevaisuuden kasvumme mahdollistamiseksi, Vanacker sanoo.

Investoinnin arvon on kerrottu olevan 1,5 miljardin euron luokkaa.

Nesteellä on jo uusiutuvia polttoaineita tuottavat jalostamot Porvoon Kilpilahdessa, Rotterdamissa ja Singaporessa.

Porvoon kaupunki pitää päätöstä ikävänä

– Päätös on tietysti ikävä, mutta Kilpilahden alue kehittyy parhaillaan joka tapauksessa vahvasti maailmanluokan bio- ja kiertotalouskeskittymäksi, Ujula sanoo.

Hänen mukaansa Kilpilahdessa sijaitsee Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja petrokemian klusteri. Alueella toimii tällä hetkellä kymmeniä yrityksiä, ja siellä on tuhansia työpaikkoja. Neste on alueen suurin toimija, mutta alueella on myös muita suuria kiertotalousyrityksiä.