Ministeri Lindén: Hallitus käynnistää lastensuojelun kokonaisuudistuksen vielä tällä vaalikaudella – Apua tarvitsevien määrä kasvussa

Lindénin mukaan lastensuojelun uudistaminen on siinä määrin iso asia, että siinä tarvitaan parlamentaarista yhteistyötä.

– Isojen lakiuudistusten tekeminen ei tietenkään ole yhden kuukauden eikä kahdenkaan kuukauden asia. Me käynnistämme sen nyt tämän hallituskauden aikana, jota on vielä jäljellä tässä vajaa vuosi, Lindén sanoi eduskunnan kyselytunnilla vastatessaan perussuomalaisten Ari Koposen kysymykseen asiasta.

– Se tulee jatkumaan yli tämän hallituskauden ajan, koska me tarvitsemme täällä yhteistä laajaa konsensuskeskustelua täysin riippumatta siitä, minkä värinen tai minkälaisen koalition muodostama hallitus meillä tulevaisuudessa on. Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia, Lindén jatkoi.