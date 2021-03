Ministeri jyrähti koronarajoituksia vastustaneille mielenosoittajille: Todella vastuutonta!

Toistaiseksi yksi ihminen on otettu kiinni, koska hän ei noudattanut poliisin antamia käskyjä. Suuri kokoontuminen keskellä pandemiaa on kerännyt runsaasti kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Yli kuuden hengen tilaisuudet ja kokoontumiset on tällä hetkellä kielletty.